Экс-игрок «Рубина» купил 15 тысяч медицинских масок больнице Сент-Этьена

Фото: Максим Платонов

Бывший полузащитник «Рубина» Янн М'Вила купил 15 тысяч медицинских масок больнице во французском городе Сент-Этьен. Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Этьена», за который сейчас выступает футболист, в своем твиттере.

Янн М'Вила перешел в «Рубин» в январе 2013 года, затем на правах аренды выступал за итальянский «Интер» (2014) и английский «Сандерленд» (2015—2016). За «Рубин» сыграл 80 матчей, в том числе 13 — в еврокубках, забил три гола.

В начале января 2018 года М’Вила перешел во французский «Сент-Этьен».

Последнее развернутое интервью в качестве игрока «Рубина» он дал «Реальному времени».