В Татарстане возбудили 13 уголовных дел за подделку лекарств и справок

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В Татарстане возбудили 13 уголовных дел за продажу фальсифицированных лекарств и изготовление фальшивых справок. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РТ.

По сообщению штаба, за сутки к административному правонарушению привлечены 949 человек. Всего с начала мероприятий выписано 11 405 штрафов.

Проверено 1 407 789 граждан и 1 349 351 автомобилей. Пресечен проезд 34 813 (651 за сутки) транспортных средств.

Из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли 2 143 (344 за сутки) человека.

