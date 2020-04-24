Российский экономист Сергей Глазьев рассказал, что ждет российские и мировые финансы после карантина

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Российский экономист и академик РАН Сергей Глазьев рассказал в интервью RT, что, по его мнению, будет с российскими и мировыми финансами после карантина.

«Я уверен, что карантин не продлится долго. Мы видим, что Китай вышел из карантина, выходят постепенно европейские страны из карантина, некоторые страны в него даже не заходили», — подчеркнул экономист, добавив, что первый шок от пандемии рассеивается и правительства уже научились работать в ручном режиме.

«Меры в краткосрочном плане дали хороший импульс для создания новых инструментов управления экономическим развитием, такие как: прямое управление кредитами. До сих пор денежные власти держались в стороне. Это дело правительства — заниматься экономическими проблемами, а ЦБ должен обеспечивать лишь макроэкономическую стабильность», — сказал Глазьев.

Сейчас, по словам академика, правительство и ЦБ начинают работать вместе, что является важным. Он также отметил, что «обучающий шок» в виде карантина может дать хороший импульс новым условиям экономики, однако при условии, что все ограничительные меры будут сняты в ближайшее время.