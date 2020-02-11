В Альметьевске совместно с «Татнефтью» откроют студию «Союзмультфильма»

Фото: пресс-служба ПАО "Татнефть"

Для детей школьного возраста в Альметьевске совместно с ПАО «Татнефть» откроют студию «Союзмультфильма». Об этом на общественном совете нефтяной компании, посвящённом сфере дошкольного и школьного образования в районе рассказал директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин.



— Школа анимации будет иметь два креативных и современных пространства, выключающих в себя компьютерные классы для обучения техникам анимации в стиле 2D и 3D, мокап студию по захвату движения, зоны комиксов, мини библиотеку, студию звукозаписи, мини-кинозал, фотостудия и другое, — передаёт слова Мамина корреспондент «Реального времени».



В школе будет оказываться полный цикл услуг — от обучения до трудоустройства. Образовательное учреждение разместится в микрорайоне «Яшьлек».