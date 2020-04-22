Китайские поставщики комплектующих помогли сохранить пятидневку на КАМАЗе

Ложная тревога

Руководство ПАО «КАМАЗ» отменило собственный приказ о неполной рабочей неделе, согласно которому на предприятии вводились дополнительные выходные 24 и 30 апреля. Об этом сообщил руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев.

Как пояснил Афанасьев корреспонденту «Реального времени», приказ о переходе на четырехдневную неделю отменен, поскольку сейчас завод достаточно загружен заказами. На предприятии в ближайшее время сохранится пятидневка. Вопрос о том, введут ли на предприятии трехдневную рабочую неделю в дальнейшем, будет решаться по мере приближения к датам. Все будет зависеть от загрузки.

Афанасьев поясняет, что на КАМАЗе подобные приказы не редкость. Они сначала вводятся, а потом — в случае необходимости — их можно отменить. Например, отмененную сегодня четырехдневку анонсировали еще в конце февраля, а связана она была с возможными перебоями поставок комплектующих из Китая.

Напомним, в соответствии со статьей 74 ТК РФ, работодатель должен уведомить работников о введении неполного рабочего времени не менее чем за два месяца.

Как КАМАЗ борется с коронавирусом

Челнинский автогигант стал одним из первых предприятий в республике, осознавшим угрозу распространения нового заболевания. Штаб по борьбе с последствиями COVID-19 на предприятии создали еще в конце января. Правда, тогда речь шла скорее об экономических рисках.

В начале марта руководство КАМАЗа объявило о готовности оказать материальную поддержку работникам, если они не смогут ходить на работу из-за ограничений, вводящихся для борьбы с вирусом. Одним из первых предприятие послало на карантин прибывших из-за рубежа сотрудников.

«Все над нами смеялись, ведь мы еще с 6 марта приняли программу противодействия коронавирусу. А сейчас за нами все повторяют», — говорил «Реальному времени» Афанасьев, комментируя введенные на предприятии меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

Он рассказал, что в первую очередь КАМАЗ ограничил заграничные командировки, пресек массовые мероприятия и перевел совещания в режим видеоконференций. В самом начале развития событий на предприятии уже ввели повсеместный контроль температуры рабочих, закупили дезинфицирующие гели, увеличили количество уборок.

Правда, потом предприятие приостановило производство грузовиков — продолжил функционировать только новый цех, занимавшийся пошивом защитных костюмов для медиков. Но с 6 апреля работу возобновили.

Возможная трехдневка

Напомним, что КАМАЗ объявил о возможном переходе на трехдневную рабочую неделю 10 апреля. Предположительно, на трехдневку могли перейти с 15 июня. Однако и тут Олег Афанасьев пояснил, что вопрос будет решаться ближе к дате. По его словам, предприятие не планирует останавливать производство, но на ход работы может повлиять не только распространение инфекции, но и приостановка поставок комплектующих.

Накануне КАМАЗ вошел в список системообразующих компаний, составленный Минпромторгом РФ. Такие компании получат преференции в период режима самоизоляции.

Евгений Калашников