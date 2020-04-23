Слуцкий, Тихонов, Михайлов и Бирюкова снялись в юмористическом ролике

Звезды татарстанского спорта в компании с другими медийными лицами республики приняли участие в съемках юмористического ролика.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, хоккеист «Ак Барса» Виктор Тихонов, волейболист «Зенита-Казани» Максим Михайлов и волейболистка «Динамо-Казань» Ольга Бирюкова показали альтернативные способы тренировок в домашних условиях.

Видеоролик, снятый в ретро-стиле, опубликован в «Инстаграме» социально-спортивного проекта «Зеленый фитнес».

«Зеленый фитнес» предлагает альтернативный вариант занятий спортом в период самоизоляции. Кото-собако-приседания, пыльные берпи, бельевые наклоны и многое другое. Выбирай упражнение по душе и повторяй вместе с нами!», — говорится в посте.

Кроме звезд спорта в ролике снялись помощник президента РТ Наталия Фишман с мужем Тимуром Бекмамбетовым, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина и многие другие.