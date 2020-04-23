Экс-теннисист Марат Сафин: «Если поскрести, в нашей стране все татары»

Бывшая первая ракетка мира, экс-теннисист Марат Сафин в прямом эфире журналистки Марии Командной рассказал, как проводит время в самоизоляции.

«Недавно ездил в баню к другу. Сначала бегал на Патриках, потом открыл для себя фитнес-клуб: отжимания, пресс, спина. Если не качать пресс, у нас, высоких, спина начинает болеть.

Ем гречку, салаты, грудку индейки, куриную грудку. Я привык к такой еде. А когда играл, ел намного хуже. Потом начал уделять внимание — что подходит, что нет. Говнецо убрал. Не хожу в Мак, не пью колу, не ем бургеры, пиццы, пасты, стараюсь не есть мучное», — сказал Сафин.

По словам теннисиста он привык быть в одиночестве и любит побыть наедине, получая кайф от самого себя. Также Сафин сообщил, что не разговаривает на татарском языке и знает лишь одно слово.

«Не разговариваю по-татарски. Знаю «иншалла». Подумаешь, что я не говорю? Я все равно татарин. Если поскрести, в нашей стране все татары. 200 лет были под татаро-монголами», — сказал Сафин.