В России доля просроченных кредитов может превысить 10% в 2020 году

Доля просроченных кредитов россиян в 2020 году может увеличиться на 5,7% по сравнению с началом года и превысит 10%, а доля просрочки по кредитам компаний может составить более 11%, предупредили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

«По мнению АКРА, в последующие месяцы 2020 года ситуация продолжит ухудшаться. В случае реализации базового сценария макроэкономического прогноза АКРА, предполагающего, в частности, снижение реального ВВП на 4,5% и реальных доходов населения на 6,4%, размер просроченных кредитов, предоставленных нефинансовым компаниям, к концу 2020 года может превысить 11% (7,8% на 01.01.2020), физическим лицам — 10% (4,3% на 01.01.2020)», — говорится в сообщении организации.

Также, по мнени аналитиков, необходимое досоздание резервов на покрытие кредитных потерь только по просроченной задолженности может приблизиться к 2,5 трлн рублей. Это и может стать основным фактором убытков банков в этом году.

Помимо этого, падение экономической активности в этом году может отрицательно сказаться на темпах роста кредитного портфеля, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин доложил на заседании Госсовета РТ, что с начала режима самоизоляции бюджет республики потерял доходы более 12 млрд рублей.

