В Лаишево за пьяное ДТП осужден казанец

Фото: "Реальное время"

К 3 годам лишения свободы условно приговорил Лаишевский райсуд 31-летнего водителя из Казани. За пьяную езду его также лишили прав на 2,5 года, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Согласно приговору, 30 апреля 2019 года подсудимый сел за руль нетрезвым и отправился на авто «Опель Астра» по трассе «Столбище-Атабаево». Двигался с небезопасной скоростью и в какой-то момент, не справшившись с управлением, опрокинул машину в кювет. Тяжелые травмы получила 24-летняя пассажирка лихача.

В суде вину он полностью признал.