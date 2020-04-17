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В Лаишево за пьяное ДТП осужден казанец

09:56, 17.04.2020
В Лаишево за пьяное ДТП осужден казанец
Фото: "Реальное время"

К 3 годам лишения свободы условно приговорил Лаишевский райсуд 31-летнего водителя из Казани. За пьяную езду его также лишили прав на 2,5 года, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Согласно приговору, 30 апреля 2019 года подсудимый сел за руль нетрезвым и отправился на авто «Опель Астра» по трассе «Столбище-Атабаево». Двигался с небезопасной скоростью и в какой-то момент, не справшившись с управлением, опрокинул машину в кювет. Тяжелые травмы получила 24-летняя пассажирка лихача.

В суде вину он полностью признал.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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