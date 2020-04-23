В Казани ограничат движение по улице Петра Витера

В Казани с завтрашнего дня, с 24 апреля, ограничат движение транспорта по улице Петра Витера — на участке от Дементьева до кругового перекрестка проспекта Фатыха Амирхана и улицы Михаила Миля.

Так, на это время движение будет организовано по встречной полосе. Изменения связаны с проведением аварийных работ на сетях ливневой канализации, завершить их планируется 15 мая, передает мэрия Казани.

