В Казани ограничат движение по улице Петра Витера
В Казани с завтрашнего дня, с 24 апреля, ограничат движение транспорта по улице Петра Витера — на участке от Дементьева до кругового перекрестка проспекта Фатыха Амирхана и улицы Михаила Миля.
Так, на это время движение будет организовано по встречной полосе. Изменения связаны с проведением аварийных работ на сетях ливневой канализации, завершить их планируется 15 мая, передает мэрия Казани.
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