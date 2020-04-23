Минобороны получило два самолета Ту-160 после модернизации на Казанском авиазаводе

Министерство обороны России получило два прошедших модернизацию стратегических ракетоносца Ту-160.

«Специалистами 264-го военного представительства Минобороны России на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова были приняты два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников», — передает «РИА Новости» сообщение ведомства.

В самолетах модернизировали системы инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройства вооружения с применением современных цифровых технологий.

Как отметили в Минобороны, все проведенные работы позволят улучшить тактико-технические характеристики авиационных комплексов, что, в свою очередь, позволить увеличить эффективность боевого применения авиационных средств поражения.

Напомним, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова начал изготовление установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки.

