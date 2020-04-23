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В Татарстане обнаружили магазин, торгующий автозапчастями в период самоизоляции

17:09, 23.04.2020
В Татарстане обнаружили магазин, торгующий автозапчастями в период самоизоляции
Фото: pxhere.com

В Кукморе полицейские обнаружили магазин, торгующий автозапчастями в период режима самоизоляции.

Товар выдавали внутри помещения магазина, нарушая требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сейчас в отношении индивидуального предпринимателя правоохранители составили административный протокол, сообщили в республиканском оперштабе.

Ранее сообщалось, что полицейские Казани, проверяя электронный пропуск нарушителя самоизоляции, задержали наркокурьера-«закладчика».

ПроисшествияОбщество Татарстан
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