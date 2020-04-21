В Казани полицейские, проверяя цифровой пропуск, выявили наркокурьера
Полицейские Казани, проверяя электронный пропуск нарушителя самоизоляции, задержали наркокурьера-«закладчика».
Сообщается, что 22-летнего казанца остановили на пересечении трассы М-7 и ул. Комарова для проверки пропуска. Прежде чем показать СМС-пропуск, молодой человек в присутствии полицейских попытался удалить несколько файлов из памяти телефона.
Пресекая попытку, полицейские установили, что он уничтожал сведения о тайника с «закладками» наркотиков. Позже задержанный признался, что он работает «закладчиком» одного из интернет-магазинов.
Наркополицейские провели обыск в лесном массиве Авиастроительного района. Они обнаружили пять свертков, в которых, согласно экспертизе, содержалось более 5 граммов наркотического средства «Мефедрон».
Против задержанного возбуждено уголовное дело.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым