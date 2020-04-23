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Платформу для дистанционного обучения школьников интегрируют с «ВКонтакте»

15:59, 23.04.2020
Платформу для дистанционного обучения школьников интегрируют с «ВКонтакте»
Фото: gtrk.tv

Минпросвещения, Минкомсвязи и соцсеть «ВКонтакте» создадут новую платформу для дистанционного обучения школьников. Однако заработает она к следующему учебному году.

«Она действительно будет интегрирована с сервисами «ВКонтакте», которые привычны и удобны для миллионов школьников и учителей. Среди таких инструментов — чаты, сообщества, мини-приложения», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы социальной сети.

Платформа разрабатывается в рамках программы «Цифровая образовательная среда».

Ранее глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов объяснял, что следующий учебный год будет проходить в очном режиме. Однако он допускал, что система образования многое почерпнет из опыта дистанционного обучения в период самоизоляции.

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