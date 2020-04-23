Платформу для дистанционного обучения школьников интегрируют с «ВКонтакте»

Минпросвещения, Минкомсвязи и соцсеть «ВКонтакте» создадут новую платформу для дистанционного обучения школьников. Однако заработает она к следующему учебному году.

«Она действительно будет интегрирована с сервисами «ВКонтакте», которые привычны и удобны для миллионов школьников и учителей. Среди таких инструментов — чаты, сообщества, мини-приложения», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы социальной сети.

Платформа разрабатывается в рамках программы «Цифровая образовательная среда».

Ранее глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов объяснял, что следующий учебный год будет проходить в очном режиме. Однако он допускал, что система образования многое почерпнет из опыта дистанционного обучения в период самоизоляции.