Рафис Бурганов: следующий учебный год будет очным

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов считает, что дистанционное обучение не придется продлевать на следующий учебный год. Однако система образования научится многому за период самоизоляции.

«Я думаю, что следующий учебный год мы не будем встречать на дистанции», — сказал глава Минобрнауки РТ во время прямого эфира на официальном канале Республики Татарстан в YouTube.

Бурганов уверен, что современное образование будет использовать многие элементы дистанционного обучения.

«Такая форс-мажорная ситуация заставила нас более глубоко познакомиться с возможностями платформ», — добавил министр.