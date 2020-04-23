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МЧС вновь пообещало метель в Татарстане

15:38, 23.04.2020
МЧС вновь пообещало метель в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 23 апреля до 18.00 24 апреля.

По информации Гидрометцентра РТ, ночью и днем на территории Татарстана местами ожидается кратковременная метель (в Казани днем).

Напомним, что сегодня утром Казань накрыла снежная метель — уже в третий раз в апреле.

«Погода с сегодняшнего дня определяется тыловой частью циклона, и у нас погода очень неустойчивая, к нам проникают северные потоки, которые привели к понижению температуры», — сообщил «Реальному времени» завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

Общество Татарстан
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