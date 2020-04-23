Сегодняшняя метель вряд ли последняя в этом году

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Не снова, а опять

Сегодня утром Казань накрыла снежная метель — уже в третий раз в апреле.

«Погода с сегодняшнего дня определяется тыловой частью циклона, и у нас погода очень неустойчивая, к нам проникают северные потоки, которые привели к понижению температуры», — сообщил «Реальному времени» завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

Он со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России отметил, что сегодня будет самая холодная ночь — температура может опуститься до -3 градусов.

«На нас сейчас сильное действие оказывает Арктика, потому что холодный воздух сверху идет к нам. Ближе к земле теплее, а выше — холоднее, поэтому возникли в кучевых облаках снежные заряды», — объяснил профессор.

«Люблю зиму в конце апреля»

На изменения казанской погоды традиционно отреагировали жители города. Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова в Instagram написала, что снежные пейзажи в столице РТ будут «покруче сериалов».

В Twitter пополнили набор шуток про то, что на самоизоляции природа очистилась (до сих пор самой популярной, касающейся Татарстана, была «Природа настолько очистилась, что в леса вернулся Шурале):

Природа настолько очистилась, что в Казань вернулись белые мухи pic.twitter.com/auqvSr7DsA — человек-тревога (@TatarEn_13) April 23, 2020

А кого-то погода вдохновила на написание стихов (редакция воздержится от оценки художественных достоинств произведения):

И опять про самоизоляцию:

Когда уже тепло?

В ближайшие два дня Гидрометцентр Татарстана не прогнозирует потепления — будет облачно, пройдет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица. 24 апреля днем опять ждем кратковременную метель и западный ветер. Ночью похолодает — будет от -1 до -6 градусов, днем — от +1 до +6 градусов. 25 апреля к снегу может прибавиться еще и дождь, ветер сменится юго-западным. Ночью ожидается та же температура воздуха, что 24 апреля, а вот днем потеплеет — от +5 до +10 градусов.

Юрий Переведенцев предполагает, что весенняя погода восстановится к субботе, а в воскресенье самоизолироваться снова будет очень обидно: воздух прогреется до +16 градусов.

Но профессор не исключил очередного понижения температуры на следующей неделе из-за крайне неустойчивой погоды. Так, прогноз погоды на декаду (до конца апреля) ниже нормы на два градуса, на пять дней — еще ниже («Градуса на четыре», — сообщил Переведенцев).

Дарья Пинегина