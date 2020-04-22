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В МФЦ Татарстана будут проверять цифровые пропуска у посетителей

01:26, 22.04.2020
В МФЦ Татарстана будут проверять цифровые пропуска у посетителей
Фото: kzn.ru

На входе в офисы МФЦ Татарстана проверяют наличие цифровых пропусков.

Получить его можно с помощью SMS-сообщения или через личный кабинет на сайте.

Отмечается, что справка от работодателя не является основанием для посещения МФЦ, передает пресс-служба мэрии Казани.

Как ранее сообщалось, записаться на прием в центр можно по номеру +7(843) 222-06-20 или встать в электронную очередь на портале госуслуг РТ.

Напомним, что с 20 апреля, татарстанские МФЦ начали принимать заявления на выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет.

Общество Татарстан
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