Прокуратура РТ проверит челнинские предприятия, где выявлены больные коронавирусом
Прокуратура Татарстана организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в трех челнинских организациях, у сотрудников которых была выявлена коронавирусная инфекция.
Как сообщает ведомство, надзорные мероприятия проводятся совместно с сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора.
Ранее в казанском Кремле не исключили возможности закрытия предприятий с очагами коронавируса.
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