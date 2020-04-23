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Прокуратура РТ проверит челнинские предприятия, где выявлены больные коронавирусом

12:27, 23.04.2020
Прокуратура РТ проверит челнинские предприятия, где выявлены больные коронавирусом
Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в трех челнинских организациях, у сотрудников которых была выявлена коронавирусная инфекция.

Как сообщает ведомство, надзорные мероприятия проводятся совместно с сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора.

Ранее в казанском Кремле не исключили возможности закрытия предприятий с очагами коронавируса.

Общество Татарстан
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