Татарстан находится в первой пятерке лидеров по обеспечению инвестиционного климата

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Премьер-министр РТ Алексей Песошин представил отчет о деятельности органов исполнительной власти за 2019 год. Год в целом успешно завершен, многие показатели успешно реализованы.

Татарстан находится в первой пятерке лидеров по обеспечению инвестиционного климата. В республике успешно работают две экономические зоны Алабуга и Иннополис, 100 промпарков.

Серьезные инвестиционные привлечения дают налоговые льготы. Среди крупных инвестпроектов — это приход компаний Haier, «Вайлдберрис», Озон и других. Успешно реализуется эксперимент по применению специального налогового режима, за год более 63 тыс. человек в РТ зарегистрировались как самозанятые. Объем ВРП оставил 2584,3 млрд рублей, его рост к 2018 году 101%.

Татарстан участвовал в 11 нацпроектах, профинансированных на 27 млрд рублей, в том числе 20 млрд рублей из федерального бюджета. В текущем году в республике также будут реализовываться 11 нацпроектов на сумму свыше 25 млрд рублей.