Сессия Госсовета Татарстана пройдет в удаленном формате

Фото: Инна Серова

В связи с ограничительными мероприятиями парламент перешел на удаленный режим, в дистанционном порядке проведены заседания всех комитетов, открыл заседание Госсовета РТ его председатель Фарид Мухаметшин.

Все депутаты разместились в шести залах, в том числе в Альметьевске и Набережных Челнах. Из 99 человек на дистанционном заседании присутствуют 89 депутатов. Голосование будет проводиться открытым способом, то есть методом поднятия рук — без электронного голосования.

«Это первый опыт в развитии парламентаризма в республике», — отметил Мухаметшин. Перечень приглашенных на заседание значительно сокращен.

Депутаты рассмотрят 27 вопросов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что IX сессию Госсовета Татарстана планируют провести в дистанционном режиме.

