В Казани назвали улицу в честь министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова

Фото: исполком Казани

Одна из улиц Казани будет носить имя министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова. Об этом говорится в сборнике документов мэрии Казани.

«Присвоить вновь формируемой улице в Советском районе г. Казани имя

министра юстиции ТАССР (1971—1987) Тазетдинова Анаса Габдулловича и

впредь именовать ее «улица Анаса Тазетдинова — Әнәс Таҗетдинов урамы», — говорится в документе.

В ближайшее время улицу внесут в адресный план Казани и внесут изменения в Реестр названий улиц города.

