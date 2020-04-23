В Казани назвали улицу в честь министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова
Одна из улиц Казани будет носить имя министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова. Об этом говорится в сборнике документов мэрии Казани.
«Присвоить вновь формируемой улице в Советском районе г. Казани имя
министра юстиции ТАССР (1971—1987) Тазетдинова Анаса Габдулловича и
впредь именовать ее «улица Анаса Тазетдинова — Әнәс Таҗетдинов урамы», — говорится в документе.
В ближайшее время улицу внесут в адресный план Казани и внесут изменения в Реестр названий улиц города.
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