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В Казани назвали улицу в честь министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова

09:31, 23.04.2020
В Казани назвали улицу в честь министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова
Фото: исполком Казани

Одна из улиц Казани будет носить имя министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова. Об этом говорится в сборнике документов мэрии Казани.

«Присвоить вновь формируемой улице в Советском районе г. Казани имя
министра юстиции ТАССР (1971—1987) Тазетдинова Анаса Габдулловича и
впредь именовать ее «улица Анаса Тазетдинова — Әнәс Таҗетдинов урамы», — говорится в документе.

В ближайшее время улицу внесут в адресный план Казани и внесут изменения в Реестр названий улиц города.

Общество Татарстан
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