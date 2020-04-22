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Аналитики подсчитали долю госсектора в экономике Татарстана

22:55, 22.04.2020
Аналитики подсчитали долю госсектора в экономике Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане госпредприятия и госструктуры занимают низкую долю в экономике региона, следует из анализа кредитного рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

В частности, в Татарстане государство занимает менее 7% в экономике. Такой же показатель зафиксирован в Сахалинской области и Москве.

Как отметили аналитики, в регионах со слабой экономикой вклад госсектора в валовой региональный продукт (ВРП) составляет от 20 до 37%. При этом в некоторых регионах налоговые отчисления госсектора могут достигать от 30 до 70%, передает РБК.

Наибольший вклад госсектор вносит в валовой региональный продукт (ВРП) в Тыве (37%), в Чечне и Ингушетии — в обеих республиках на государство приходится 34% ВРП, следует из данных агентства.

ЭкономикаОбществоВласть Татарстан
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