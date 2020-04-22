Собянин предложил распространить московскую систему пропусков на все регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить на все регионы систему цифровых пропусков, действующую в столице России.



По его словам, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его. В связи с этим Собянин пригласил к сотрудничеству глав других регионов, пишет ТАСС.



Ранее сообщалось, что власти Татарстана и Башкирии не планируют внедрять ресурс Минкомсвязи для выдачи пропусков на выход из дома на период самоизоляции. Он позволяет получить гражданину QR-код, в том числе для разрешения выйти на улицу.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова пояснила, что у республики есть свой сервис, который она запустила первой в РФ.

«Нас он устраивает, нам нет необходимости использовать дополнительные сервисы. Ту площадку, которая у нас есть, мы ее периодически меняем, что-то дополняем в зависимости от запросов граждан. Есть у граждан запрос на то, чтобы увеличить количество времени, чтобы уехать на дачу, мы увеличили, видим по аналитике, что у нас люди злоупотребляют и начинают на похороны каждый день ходить, мы ограничили количество возможностей выхода на похороны», — сказала она.