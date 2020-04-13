Татарстан и Башкирия не будут внедрять сервис по выдаче пропусков от Минкомсвязи РФ

Власти Татарстана и Башкирии не планируют внедрять ресурс Минкомсвязи для выдачи пропусков на выход из дома на период самоизоляции. Сервис появился недавно в App Store и Google Play, он позволяет получить гражданину QR-код, в том числе для разрешения выйти на улицу.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова пояснила, что у республики есть свой сервис, который она запустила первой в РФ.

«Нас он устраивает, нам нет необходимости использовать дополнительные сервисы. Ту площадку, которая у нас есть, мы ее периодически меняем, что-то дополняем в зависимости от запросов граждан. Есть у граждан запрос на то, чтобы увеличить количество времени, чтобы уехать на дачу, мы увеличили, видим по аналитике, что у нас люди злоупотребляют и начинают на похороны каждый день ходить, мы ограничили количество возможностей выхода на похороны», — цитирует ее ТАСС.

В Башкирии также не планируют использовать сервис Минкомсвязи, там пропуск нужен только для выезда на личном автомобиле.

Ранее в Татарстане появились четыре новые цели для оформления СМС-пропуска. Теперь самозанятые и курьеры могут оформлять цифровые пропуска. Пропуска будут действовать с 8:00 до 20:00. Для того чтобы зарегистрироваться в системе, следует указать свой ИНН.