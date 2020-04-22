В Татарстане назначили председателей трех судов и трех судей
Президент России Владимир Путин назначил председателей трех судов и трех судей в Татарстане. Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Так, председателем Азнакаевского городского суда стал Ильдар Шарифуллин, председателем Балтасинского суда назначен Ильдар Шайдуллин, Аксубаевский районный суд возглавил Иршат Гиниятуллин.
Также Путин назначил судьей Авиастроительного суда Казани Карину Кардашову, судьей Московского районного суда — Римму Фатхутдинову и судьей Бугульминского суда — Рамиля Кутнаева.
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