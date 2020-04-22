Минниханов принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Проводивший заседание премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что до 28 апреля регионы должны полностью решить вопрос обеспеченности медицинских организаций всем необходимым оборудованием, передает пресс-служба президента РТ.
Глава правительства напомнил, Москва выделила регионам 33 млрд рублей на перепрофилирование больниц.ОбществоВласть Татарстан
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