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Минниханов принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом

15:15, 22.04.2020
Минниханов принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Проводивший заседание премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что до 28 апреля регионы должны полностью решить вопрос обеспеченности медицинских организаций всем необходимым оборудованием, передает пресс-служба президента РТ.

Глава правительства напомнил, Москва выделила регионам 33 млрд рублей на перепрофилирование больниц.

ОбществоВласть Татарстан
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