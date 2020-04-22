Полиция РТ выявила 9 тысяч нарушений самоизоляции

Фото: оперштаб РТ

На 22 апреля правоохранители РТ выявили 9 044 административных нарушения, за последние сутки — 970.

Часть 2-я статьи 6.3: за сутки — 3 правонарушения, по статье 20.6 — 960 правонарушений, 13.15 — 1 за сутки и 5.35 — 6 за сутки.

Возбуждено 12 уголовных дел по статье 238.1 «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» и 10 уголовных дел по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

За сутки проверено 68 927 человек, всего — более миллиона. За последние сутки было проверено 62 639 транспортных средств

Из Москвы и Санкт-Петербурга за последние сутки в Казань прибыло 116 человек, всего с момента введения специальных мер — 1 647 человек. Всем им вручается постановление о необходимости уйти на карантин, в самоизоляцию.

Среди нарушений правоохранителями преимущественно фиксируется использование фиктивных справок. Только сотрудники отдела по экономической безопасности МВД России по Набережным Челнам за минувшие выходные установили 6 фактов использования фиктивных справок, подчеркнула пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

— Один из таких ярких примеров: 34-летний мужчина, житель Набережных Челнов, изготовил печать, используя реквизиты недействующей фирмы, изготовил саму справку, разрешающую ему беспрепятственную езду на территории городов Челны, Нижнекамск, Елабуга на период самоизоляции, ну и использовал. Максимальное наказание, которое предусмотрено в данном случае: арест сроком до 6 месяцев.

Напомним, что в Татарстане на карантин отправят всех прибывающих в республику.