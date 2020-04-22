В Башкирии задержали пьяного водителя без прав на угнанном авто

Фото: кадр видео ГИБДД РБ

В Белорецком районе Башкирии полицейские задержали пьяного водителя, госномера автомобиля числились в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Внимание полицейских привлек водитель на автомобиле ВАЗ-2110. Выяснилось, что мужчина находится в алкогольном опьянении. Сам он был лишен водительских прав. Кроме этого, оказалось, что данные госномеров автомобиля находятся в розыске. Автомобиль доставили на специализированную стоянку.

Пока водителя доставляли с местный отдел полиции, он разбил видеорегистратор и повредил лобовое стекло патрульного автомобиля. Мужчину оштрафовали за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, также против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

