В Татарстане экс-сотрудница исполкома незаконно пополнила списки федеральной целевой программы

Фото: Реальное время

В Альметьевске сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РТ выявили, что бывшая сотрудница исполкома одного из районов незаконно внесла пять человек в список участников федеральной целевой программы. Эти граждане в результате ее действий смогли незаконно получить выплаты на сумму более 7,2 млн рублей.

Ранее эту же женщину уличили в том, что она внесла в тот же список жительницу района, которая смогла получить социальную выплату более 2 млн рублей, передает пресс-служба МВД РТ.

Против чиновницы возбуждено пять уголовных дел по статье «Превышение должностных полномочий». Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее в Татарстане сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД заподозрили в мошенничестве главу сельского поселения республики.

