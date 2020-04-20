В Татарстане главу исполкома сельского поселения заподозрили в мошенничестве с гусями

В Татарстане сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД заподозрили в мошенничестве главу сельского поселения республики.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемая, будучи руководителем исполкома Бессоновского сельского поселения Тетюшского района, дала незаконное указание внести в справку-расчет и похозяйственную книгу ложные сведения о якобы содержащихся в личных хозяйствах четырех местных жительниц 400 гусях.

После женщина похитила субсидии в размере 40 тыс. рублей, которые предназначались владелицам животных в рамках поддержки агропромышленного комплекса.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД по РТ.