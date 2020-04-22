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«Агропромпарк «Казань» продолжает работу в прежнем режиме

03:30, 22.04.2020
«Агропромпарк «Казань» продолжает работу в прежнем режиме
Фото: agro.tatarstan.ru

АО «Агропромышленный парк «Казань» продолжает свою работу в обычном режиме в условиях самоизоляции.

В будние дни агропарк работает с 8:00 до 19:00, а в выходные — с 7:00 до 18:00. Понедельник, по-прежнему, — санитарный день.

Внутри здания усилили меры безопасности — на территории комплекса проводится дезинфекция пространства специальными обеззараживающими средствами, для покупателей установлен дозатор с антисептиками, вход допускается лишь при наличии защитной маски на лице, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

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ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан
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