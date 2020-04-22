Россия оказалась на 149-м месте в индексе свободы прессы от «Репортеров без границ»

Россия заняла 149-е место из 180 в индексе свободы прессы, который ежегодно составляет организация «Репортеры без границ» (РБГ).

Там отметили ухудшение ситуации со свободой слова в России. По мнению организации, после протестов 2011—2012 годов давление на независимые СМИ неуклонно растет, в стране вводятся «драконовские законы», практикуется блокировка сайтов и отключение интернета.

В обзоре «репортеров» также говорится об усилении контроля или уничтожении независимых СМИ, пропаганде телеканалов, преследовании отдельных журналистов и блогеров.

Кроме того, авторы текста обращают внимание на участие «государственных интернет-троллей» в распространении дезинформации в соцсетях.

Первые места в рейтинге достались Норвегии, Финляндии и Дании, замыкают список Эритрея, Туркменистан и КНДР.