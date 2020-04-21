В Казани перед судом предстанет мужчина, забывший 9-месячную дочь в наполненной ванной

Следователи СК РФ по РТ завершили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Казани. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 19 марта казанец купал 9-месячную дочь в ванной. В какой-то момент мужчина отошел в другую комнату к телефону, лег на диван и уснул.

Спустя полчаса он проснулся и услышал, что вода переливается через край ванны. Спасти ребенка не удалось.

Свою вину мужчина признал полностью, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба Следкома РТ.