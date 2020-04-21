В Казани задержали женщину, находящуюся в федеральным розыске — она не хотела съезжать со съемной квартиры

Полицейские Казани задержали жительницу города, которая находилась в федеральном розыске.

19 апреля в правоохранительные органы обратилась женщина с жалобой на то, что в квартире ее матери, которую она сдает, проживают посторонние люди.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Было установлено, что хозяйка жилья приняла решение о выселении квартиросъемщиков, на которых постоянно жаловались соседи. Однако добровольно покидать квартиру они отказались и дверь не открывали. Из-за этого квартиру вскрыли.

В дальнейшем правоохранители установили, что девушка, снимающая квартиру, находится в федеральном розыске как подозреваемая в незаконной организации и проведении азартных игр, передает пресс-служба МВД РТ.

Девушку задержали и передали инициатору розыска.