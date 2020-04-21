Уполномоченный по искусственному интеллекту РТ вошел в список самых перспективных молодых россиян по версии Forbes

Уполномоченный по искусственному интеллекту РТ Булат Замалиев вошел в лонг-лист самых перспективных молодых россиян по версии Forbes.

Издание представило кандидатов на включение в ежегодный рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет. Всего в лонг-лист были включены 100 претендентов — это успешные молодые предприниматели, управленцы, финансисты, ученые, разработчики, музыканты, спортсмены, дизайнеры, благотворители и деятели медиа и искусства.

Замалиев вошел в номинанты на попадание в топ-30 в категории «Управление».

Булат является автором социального проекта «Цифровая деревня», который представляет собой целый комплекс сервисов для сельских жителей, направленный на обеспечение доступа отдаленных районов к новым технологиям, передает пресс-служба Минцифры РТ.

На должности уполномоченного по искусственному интеллекту в РТ он разрабатывает стратегию развития искусственного интеллекта в Татарстане, осуществляет поиск новых решений с применением технологий ИИ, которые позволят повысить социально-экономическое развитие Татарстана и качество жизни жителей республики, а также борется с таким феноменом, как «предвзятость искусственного интеллекта».

