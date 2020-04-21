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СМИ: в России умер первый врач, лечивший больных COVID-19

18:52, 21.04.2020
СМИ: в России умер первый врач, лечивший больных COVID-19
Фото: tatarstan.ru

В Москве в Коммунарке скончался первый врач-уролог Максим Старинский. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

По данным газеты The Moscow Times, это первый случай гибели российского врача, который оказывал помощь пациентам с COVID-19 и заразился сам.

Как уточняет издание, врачу было 56 лет, он заразился в госпитале для ветеранов войн №3.

Напомним, главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко 31 марта сообщил, что заразился коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя хорошо, и изолировался в своем кабинете, в котором есть все условия для управления и телемедицинских консультаций. Позже Проценко выздоровел и вернулся к работе.

ОбществоМедицина
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