СМИ: в России умер первый врач, лечивший больных COVID-19

В Москве в Коммунарке скончался первый врач-уролог Максим Старинский. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

По данным газеты The Moscow Times, это первый случай гибели российского врача, который оказывал помощь пациентам с COVID-19 и заразился сам.

Как уточняет издание, врачу было 56 лет, он заразился в госпитале для ветеранов войн №3.

Напомним, главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко 31 марта сообщил, что заразился коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя хорошо, и изолировался в своем кабинете, в котором есть все условия для управления и телемедицинских консультаций. Позже Проценко выздоровел и вернулся к работе.

