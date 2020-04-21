В Альметьевске приставы закрыли компьютерный салон

В Альметьевске приставы по решению суда опечатали компьютерный клуб Good Game Arena по улице Маяковского. Решением городского суда заведение должно быть закрыто на 60 суток.

«Судебные приставы, выехав по адресу, опломбировали и опечатали двери помещений. В случае незаконного возобновления деятельности предусмотрена ответственность», — сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

По данным службы, компьютерный клуб работал, несмотря на меры самоизоляции в Татарстане.