Глава Сбербанка спрогнозировал пик эпидемии COVID-19 в России с 5 по 10 мая

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал пик эпидемии COVID-19 в России с 5 по 10 мая. Об этом он заявил в интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову в прямом эфире «Сбербанк TV».

«Мы должны преодолеть пик заболеваемости. Мы сделали математическую модель, оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас. По нашим оценкам, такой пик наступит в нашей стране примерно с 5 мая по 10 мая», — сказал Греф.



Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о ненаступившем пока пике заболеваемости COVID-19.

