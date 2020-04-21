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Глава Сбербанка спрогнозировал пик эпидемии COVID-19 в России с 5 по 10 мая

15:17, 21.04.2020
Глава Сбербанка спрогнозировал пик эпидемии COVID-19 в России с 5 по 10 мая
Фото: realnoevremya.ru

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал пик эпидемии COVID-19 в России с 5 по 10 мая. Об этом он заявил в интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову в прямом эфире «Сбербанк TV».

«Мы должны преодолеть пик заболеваемости. Мы сделали математическую модель, оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас. По нашим оценкам, такой пик наступит в нашей стране примерно с 5 мая по 10 мая», — сказал Греф.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о ненаступившем пока пике заболеваемости COVID-19.

ЭкономикаБанки
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