В Татарстане установили сумму штрафов на нарушителей самоизоляции

Фото: оперштаб РТ

В Татарстане установили сумму штрафов за нарушение самоизоляции. Информация опубликована на сайте Госсовета РТ.

За первое нарушение сумма штрафа для обычных граждан колеблется от одной до четырех тысяч рублей. Должностные лица заплатят от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей. Юридические лица — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

При повторном нарушении штраф составит для обычных людей пять тысяч рублей. Должностные лица будут оштрафованы от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей, юридические — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В Госсовете подчеркивают, что данные меры вынужденные. Полномочия составлять протоколы об административном правонарушении будут закреплены за органами местного самоуправления.

