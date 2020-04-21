В Татарстане все меньше соблюдающих самоизоляцию

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Индекс самоизоляции в Казани на день 2 апреля составляет 2,5 балла. Среди татарстанских городов хуже показатель только у Набережных Челнов, где показатель оценивается в 2,3 балла.

В целом по Татарстану больше всего самоизолированных в Зеленодольске — там индекс составляет 3,1 балла. В остальных городах показатель не поднимается до 2,8 балла.

На прошлой неделе средний индекс самоизоляции в Казани составил 2,8 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем на предыдущей неделе.

В рейтинге городов-миллионеров Казань держится на девятом месте. Самый высокий индекс самоизоляции на прошлой неделе был в Москве (3,5), Перми (3,1) и Нижнем Новгороде (3,0).

