Эксперты: блокировка Telegram возможна только при отключении страны от интернета

Но возможно создать предпосылки для снижения популярности мессенджера

Эксперты отрасли прокомментировали перспективы полной блокировки мессенджера Telegram в России. По словам гендиректора ComNews Group Леонида Коника, абсолютная блокировка Telegram — то есть невозможность отправки и получения сообщений в мессенджере — возможна лишь в стране, которая физически отключена от мирового интернета. Об этом он заявил «Ведомостям».

Схожего мнения придерживается и гендиректор провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров. Он подчеркнул, что технологически полностью заблокировать Telegram так, чтобы он у всех навсегда перестал работать, нельзя. При этом эксперт отметил: возможно создать предпосылки для снижения популярности мессенджера среди пользователей — иными словами, сделать его использование менее удобным и массовым.

На фоне этих заявлений 31 марта Telegram предупредил своих пользователей, что оплата подписки Telegram Premium может стать технически невозможна в России. В качестве альтернативы мессенджер рекомендовал пользователям из РФ приобрести подписку сразу на два года со скидкой.

Согласно сообщениям СМИ, российские власти проведут полную блокировку Telegram с 1 апреля. В настоящее время Роскомнадзор проводит замедление работы мессенджера. На запрос о том, действительно ли мессенджер заблокируют, в РКН ответили, что им нечего добавить к ранее опубликованным заявлениям по этому вопросу.



Рената Валеева