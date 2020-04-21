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В Татарстане 95% новых случаев коронавируса — контактные

10:56, 21.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане 95% новых случаев коронавируса — контактные
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Из 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Татарстане только 5% являются завозными. Подавляющее большинство новых больных заразились уже в республике при контакте с носителем COVID-19.

В республиканском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что эти данные говорят о необходимости социального дистанцирования. При большем разобщении людей шансы сдержать пандемию выше.

Власти призвали минимизировать прямые контакты.

Напомним, что за сутки в РТ выявлены 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего же в России за вчерашний день число больных COVID-19 выросло на 5 642 человека.

ОбществоМедицина Татарстан
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