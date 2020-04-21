Эксперт прокомментировал, что ждать россиянам после обвала рынка нефти

Фото: Олег Тихонов

Президент ГК «Финам» Владислав Кочетков прокомментировал «Реальному времени», как обвал нефтяных рынков скажется на обычном россиянине. По его словам, доходы несколько снизятся, однако особых потрясений пока не будет.



«Во-первых, у Центробанка еще есть ресурсы для того, чтобы поддерживать курс рубля. Во-вторых, в последнюю неделю наблюдается приток инвестиций в российскую экономику. Причина этого — программа поддержки, которую реализуют регуляторы и в Европе, и в США. Она направлена на то, чтобы напечатать очень много денег. Эта стратегия очень понятная, отработанная в том числе и на кризисе 2008—2009 годов. «В любой непонятной ситуации печатай деньги» — это позиция и ЕЦБ, и ФРС», — объясняет Кочетков.

По словам эксперта, несмотря на шоковую ситуацию, существенного роста инфляции не произошло. Стабильность в России все-таки существует, и это может способствовать дальнейшему притоку инвестиций в Россию.

«У нас есть два фактора — приток инвестиций и возможные активные действия Центробанка. Они, несмотря на низкую нефть, скорее всего, стабилизируют рубль где-то в диапазоне между 70 и 80 рублями за доллар. Диапазон широкий, но предсказать точнее невозможно — слишком много несистемных факторов на это влияют», — уверен Кочетков.



Подробнее в материале «Реального времени».

