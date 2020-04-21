Мосбиржа внесла изменения в регламент торгов из-за обвала цен на нефть

Московская биржа приостановила на сегодня торги фьючерсами на нефть марки WTI по контракту CL-4.20 c экспирацией 21 апреля. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

«Решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля», — говорится в сообщении.

Как разъясняет Мосбиржа, в ходе дневной клиринговой сессии 21 апреля состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на нефть WTI с исполнением в апреле. Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус 37,63 доллара за баррель.

Напомним, что в понедельник, 20 апреля котировки нефти WTI упали до отрицательных значений.

