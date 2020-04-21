Новости промышленности

07:29 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Цена нефти WTI вернулась к положительному значению

06:10, 21.04.2020
Цена нефти WTI вернулась к положительному значению
Фото: pxhere.com

Цена нефти WTI с поставкой в мае поднялась до отметки $1,10 за баррель. Такие цены действуют на утро вторника на поставки в мае.

Однако рейдеры сейчас сосредоточены на июньских контрактах. Цены на нефть на июнь поднялись выше $21 за баррель. Июньский фьючерс нефти марки Brent находится на уровне $25,61 за баррель с поставкой в июне, передает «Коммерсант».

Напомним, вчера цены на нефть ушли в отрицательное значение.

ПромышленностьНефтьЭкономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров