Цена нефти WTI вернулась к положительному значению

Цена нефти WTI с поставкой в мае поднялась до отметки $1,10 за баррель. Такие цены действуют на утро вторника на поставки в мае.



Однако рейдеры сейчас сосредоточены на июньских контрактах. Цены на нефть на июнь поднялись выше $21 за баррель. Июньский фьючерс нефти марки Brent находится на уровне $25,61 за баррель с поставкой в июне, передает «Коммерсант».



Напомним, вчера цены на нефть ушли в отрицательное значение.

