За I квартал 2020 года нефтехимический комплекс Татарстана отгрузил продукцию на 425 млрд рублей

В январе — марте 2020 года предприятия нефтехимического комплекса Татарстана отгрузили продукцию на 425 млрд рублей. Это на 5% меньше, чем за тот же период 2019 года.

На предприятиях комплекса за этот период производство увеличилось на 8%. Положительная динамика отмечена в выпуске нефтепродуктов и пластмассовых изделий, передает пресс-служба президента Татарстана.

Однако по итогам года все же ожидается снижение объемов производства, рассказал на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» гендиректор холдинга Рафинат Яруллин. Это объясняется приостановкой работы многих потребляющих отраслей, а также ограничениями в логистике экспорта и импорта.

Ещё одним стрессовым фактором Рафинат Яруллин назвал прекращение сделки ОПЕК+, которое привело к падению цен на нефть.