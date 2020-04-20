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Европейский суд по правам человека избрал нового председателя

19:39, 20.04.2020

Европейский суд по правам человека возглавил (ЕСПЧ) Роберт Рагнар Спано, представляющий Исландию.

«ЕСПЧ сегодня избрал Роберта Спано (Исландия) своим новым председателем. Он вступит в должность 18 мая 2020 года», — сообщается на сайте ЕСПЧ.

Он сменит на этом посту Линоса-Александра Сицилианоса (Греция).

Роберт Спано вошел в число судей ЕСПЧ в ноябре 2013 года. С мая 2019 года являлся вице-председателем суда. Получил высшее образование в Исландском университете, изучал европейское и сравнительное правоведение в Оксфордском университете.

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