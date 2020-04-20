Европейский суд по правам человека избрал нового председателя

Европейский суд по правам человека возглавил (ЕСПЧ) Роберт Рагнар Спано, представляющий Исландию.

«ЕСПЧ сегодня избрал Роберта Спано (Исландия) своим новым председателем. Он вступит в должность 18 мая 2020 года», — сообщается на сайте ЕСПЧ.

Он сменит на этом посту Линоса-Александра Сицилианоса (Греция).

Роберт Спано вошел в число судей ЕСПЧ в ноябре 2013 года. С мая 2019 года являлся вице-председателем суда. Получил высшее образование в Исландском университете, изучал европейское и сравнительное правоведение в Оксфордском университете.