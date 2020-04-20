Российский футболист скончался во время тренировки

Защитник «Казанки», выступающей в российской ПФЛ, Иннокентий Самохвалов умер во время индивидуальной тренировки. Об этом сообщила пресс-служба московского «Локомотива», в чью систему входит клуб умершего футболиста.

Подробности случившегося с 22-летним Самохваловым выясняются, известно лишь, что ему стало плохо во время самостоятельной тренировки.

У погибшего остались жена и маленький ребенок.

Самохвалов являлся воспитанником «Локомотива» и всю карьеру провел в системе «железнодорожников», став победителем молодежного первенства РПЛ. В последнее время он выступал за «Казанку» в третьем по силе дивизионе России — ПФЛ.