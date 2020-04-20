Голикова назвала средний возраст больных коронавирусом в России

Средний возраст зараженных коронавирусной инфекцией в России составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании под руководством президента Владимира Путина сообщила, доля лиц младше 18 лет составляет 7,6%, доля граждан старше 65 лет — 15,5%.

Напомним, в России за сутки выявили 4 268 новых случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. Таким образом, общее число зараженных достигло 47 121 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. В Татарстане за сутки зафиксировали 39 новых случаев COVID-19.